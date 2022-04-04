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Бывший президент «Локомотива»: «Баринов в самом расцвете сил, он заиграет в «Валенсии»

Наумов отреагировал на информацию об интересе «Валенсии» к полузащитнику «Локомотива» Баринову
Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе испанской «Валенсии» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Для Баринова переход в европейский клуб — это отличный вариант. Если ему предложат хорошую работу, то почему нет? Время уже подошло, он в самом расцвете сил. Пора ехать в Европу и пробовать там свои силы. Я думаю, для Димы был бы хорош английский или немецкий чемпионат. Но «Валенсия» — это неплохой вариант. В Испании высокая интенсивность футбола и техничные игроки. Он точно наберется опыта. Для него это будет очень хорошо. Думаю, он заиграет. Баринов — боец по характеру. Он стиснет зубы, но заберет свое. Он справится со всем. Он крепкий парень», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее агент Баринова рассказал «СЭ», кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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