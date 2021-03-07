1:6 от «Спартака»: «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов
В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков».
Ранее южане четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их крупно побеждал «Базель» (0:5), в РПЛ — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).
Самые крупные поражения в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.2021
|
Чемпионат России
|
Мурад Мусаев
|
Спартак (г)
|
1:6
|
28.08.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Зенит (г)
|
0:5
|
19.09.2019
|
Лига Европы
|
Мурад Мусаев
|
Базель (г)
|
0:5
|
27.10.2013
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
ЦСКА (г)
|
1:5
|
06.11.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Вольфсбург (г)
|
1:5
|
06.08.2009
|
Первый дивизион
|
Нурбий Хакунов
|
Носта (г)
|
0:4
|
21.05.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Спартак (г)
|
0:4
|
06.12.2014
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
Зенит (г)
|
0:4
|
21.08.2019
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Олимпиакос П (г)
|
0:4
|
28.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Челси (д)
|
0:4
(Кирилл Бурдаков)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю