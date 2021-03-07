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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

1:6 от «Спартака»: «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов

21:09
Юрий Газинский провел единственный гол «быков» в матче со «Спартаком». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Газинский провел единственный гол «быков» в матче со «Спартаком». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков».

Ранее южане четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их крупно побеждал «Базель» (0:5), в РПЛ — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

Счет

07.03.2021

Чемпионат России

Мурад Мусаев

Спартак (г)

1:6

28.08.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Зенит (г)

0:5

19.09.2019

Лига Европы

Мурад Мусаев

Базель (г)

0:5

27.10.2013

Чемпионат России

Олег Кононов

ЦСКА (г)

1:5

06.11.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Вольфсбург (г)

1:5

06.08.2009

Первый дивизион

Нурбий Хакунов

Носта (г)

0:4

21.05.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Спартак (г)

0:4

06.12.2014

Чемпионат России

Олег Кононов

Зенит (г)

0:4

21.08.2019

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Олимпиакос П (г)

0:4

28.10.2020

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Челси (д)

0:4

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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