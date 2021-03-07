1:6 от «Спартака»: «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть голов

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков».

Ранее южане четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их крупно побеждал «Базель» (0:5), в РПЛ — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата Турнир Тренер Соперник Счет 07.03.2021 Чемпионат России Мурад Мусаев Спартак (г) 1:6 28.08.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Зенит (г) 0:5 19.09.2019 Лига Европы Мурад Мусаев Базель (г) 0:5 27.10.2013 Чемпионат России Олег Кононов ЦСКА (г) 1:5 06.11.2014 Лига Европы Олег Кононов Вольфсбург (г) 1:5 06.08.2009 Первый дивизион Нурбий Хакунов Носта (г) 0:4 21.05.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Спартак (г) 0:4 06.12.2014 Чемпионат России Олег Кононов Зенит (г) 0:4 21.08.2019 Лига чемпионов Мурад Мусаев Олимпиакос П (г) 0:4 28.10.2020 Лига чемпионов Мурад Мусаев Челси (д) 0:4

(Кирилл Бурдаков)