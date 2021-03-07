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Леонид Федун: «Может ли Тедеско остаться? Это зависит от его решения»

21:10
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы в домашнем матче 21-го тура Тинькофф РПЛ над «Краснодаром» (6:1) ответил на вопрос, может ли остаться главный тренер команды Доменико Тедеско. 35-летний немец заявил, что уйдет летом по окончании контракта.

«Я сам позвал Тедеско в ложу. Хорошо, что Доменико матерится на немецком, а я на русском. В футболе всегда эмоции. Он мне показывал, как футболисты действуют на поле. Может ли он остаться? Это зависит от его решения», — сказал Федун.

(Артем Калинин)

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