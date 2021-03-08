0:3. Семак с «Зенитом» проиграл все матчи против команд Слуцкого

В матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» (2:1). Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала третьей из трех возможных над своим коллегой Сергеем Семаком.

Ранее в этом розыгрыше чемпионата России казанцы уже брали три очка в Санкт-Петербурге (2:1), а первая игра Слуцкого с Семаком в качестве тренеров состоялась марте 2014 года, когда Леонид Викторович руководил ЦСКА, а Сергей Богданович был «и.о.» у сине-бело-голубых (1:0). (Денис Аль-Юсифи)

Тренерское противостояние Слуцкого и Семака

Дата Турнир Команда Слуцкого Команда Семака Счет 15.03.2014 ЧР ЦСКА Зенит* 1:0 24.10.2020 ЧР Рубин Зенит 2:1 08.03.2021 ЧР Рубин Зенит 2:1

Итого: +3=0-0, мячи 5-2