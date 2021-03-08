Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

0:3. Семак с «Зенитом» проиграл все матчи против команд Слуцкого

19:02
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

В матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» (2:1). Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала третьей из трех возможных над своим коллегой Сергеем Семаком.

Ранее в этом розыгрыше чемпионата России казанцы уже брали три очка в Санкт-Петербурге (2:1), а первая игра Слуцкого с Семаком в качестве тренеров состоялась марте 2014 года, когда Леонид Викторович руководил ЦСКА, а Сергей Богданович был «и.о.» у сине-бело-голубых (1:0). (Денис Аль-Юсифи)

Тренерское противостояние Слуцкого и Семака

Дата

Турнир

Команда Слуцкого

Команда Семака

Счет

15.03.2014

ЧР

ЦСКА

Зенит*

1:0

24.10.2020

ЧР

Рубин

Зенит

2:1

08.03.2021

ЧР

Рубин

Зенит

2:1

Итого: +3=0-0, мячи 5-2

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир