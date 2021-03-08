0:3. Семак с «Зенитом» проиграл все матчи против команд Слуцкого
19:02
В матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ «Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» (2:1). Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала третьей из трех возможных над своим коллегой Сергеем Семаком.
Ранее в этом розыгрыше чемпионата России казанцы уже брали три очка в Санкт-Петербурге (2:1), а первая игра Слуцкого с Семаком в качестве тренеров состоялась марте 2014 года, когда Леонид Викторович руководил ЦСКА, а Сергей Богданович был «и.о.» у сине-бело-голубых (1:0). (Денис Аль-Юсифи)
Тренерское противостояние Слуцкого и Семака
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Слуцкого
|
Команда Семака
|
Счет
|
15.03.2014
|
ЧР
|
ЦСКА
|
Зенит*
|
1:0
|
24.10.2020
|
ЧР
|
Рубин
|
Зенит
|
2:1
|
08.03.2021
|
ЧР
|
Рубин
|
Зенит
|
2:1
Итого: +3=0-0, мячи 5-2
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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