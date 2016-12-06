"Спартак" вновь может быть наказан за бросание снежков

Во время матча 17-го тура чемпионата России болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, а также бросали на поле снежки. Такое поведение стало поводом для рассмотрения на заседании КДК РФС, которое состоится в среду. Напомним, что на игре в Томске фанаты красно-белых также бросали снежки с трибуны.
– В матче с "Рубином" болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Также они бросали снежки. (Сергей АСТАХОВ)
faridzag
Футбол, что со стороны Спартака, что со стороны Рубина, был плохим (отвратительным- язык не поворачивается сказать), а виной всему погода. Вопрос руководству РФС, вам что не понятно, что зимой (в декабре) в России в футбол играть нельзя? Разговоры о том, что с переходом ничего не поменялось, чушь. Лучше футбол смотреть в июне-июле, чем в декабре. Если при старой системе, мы наслаждались футболом в июне-июле, то сейчас болелы промерзают на трибунах, поэтому начинают дурачиться на трибунах. Кто виноват, что болелы кидают снежки в игроков? Недисциплинированные болелы? Нет, и еще раз нет. Виновны - РФС, они перенесли игры на заснежную погоду. Наивно полагать, что если снег лежит на трибуне, его не используют болелы. Вывод: Вот пусть и РФС и платит штрафы за снежки, за свои необдуманные (глупые) решения. Нечего клубы штрафовать.
21:01 6 декабря
АРИ-100-ТЕЛЬ
Футбол игра на траве, и не надо доводить это зрелище до зимы, морозов, снега.Тогда и штрафовать никого не придётся...
14:27 6 декабря
Русский
Снежки летели в игроков со светлым цветом кожи? По-любому расизм! )))))) Снежки расистские были, против белых направленные! )))
12:36 6 декабря