"Спартак" вновь может быть наказан за бросание снежков

Во время матча 17-го тура чемпионата России болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, а также бросали на поле снежки. Такое поведение стало поводом для рассмотрения на заседании КДК РФС, которое состоится в среду. Напомним, что на игре в Томске фанаты красно-белых также бросали снежки с трибуны.

– В матче с "Рубином" болельщики "Спартака" использовали несогласованный баннер и пиротехнику, – сказал глава КДК Артур Григорьянц. – Также они бросали снежки. (Сергей АСТАХОВ)