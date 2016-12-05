22:10 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков похож на Джеррарда"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что полузащитника Дениса Глушакова, забившего победный мяч, можно сравнить с известным английским хавбеком "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Считаете ли вы Глушакова "русским Джеррардом"?

- Да, он довольно-таки похож на него. Это полузащитник, который играет хорошо между линиями и умеет забивать. Есть какое-то сходство!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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petrovich13

№8

22:35 5 декабря

rka

оооо боже, как можно вообще это чудо ,называть футболистом ,я уже молчу про сравнение с Джеррардом

22:35 5 декабря

Garik20002

Конечно! А Комбаров - это же истинный Эшли Коул! Зобнин - Дзола! Яковлев - Марселу! Промес - Пеле! А Вилков - Коллина! Ему прощается все!

22:29 5 декабря

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Материалы других СМИ