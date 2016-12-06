Глушаков – о голе "Рубину": "Как всегда ударил по воробьям"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в ироничной манере прокомментировал гол в ворота "Рубина" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Мяч, забитый хавбеком на 74-й минуте встречи, принес красно-белым победу над казанцами.
Капитан "Спартака" Денис Глушаков в ироничной манере прокомментировал гол в ворота "Рубина" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Мяч, забитый хавбеком на 74-й минуте встречи, принес красно-белым победу над казанцами.
Fajyz
А ты всегда был деревяшкой, им и останешься. Поэтому твой удел бить на удачу.
18:57 6 декабря
atl4nt
Посмотрим, кто будет смеяться последним. Дауну Дениске придется довольствоваться законным 5 местом по итогам ЧР
16:53 6 декабря
shpasic
мама в курсе?
15:31 6 декабря
L Osokin
отжег...)
15:25 6 декабря