15:12 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков – о голе "Рубину": "Как всегда ударил по воробьям"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в ироничной манере прокомментировал гол в ворота "Рубина" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Мяч, забитый хавбеком на 74-й минуте встречи, принес красно-белым победу над казанцами.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Fajyz

А ты всегда был деревяшкой, им и останешься. Поэтому твой удел бить на удачу.

18:57 6 декабря

atl4nt

Посмотрим, кто будет смеяться последним. Дауну Дениске придется довольствоваться законным 5 местом по итогам ЧР

16:53 6 декабря

shpasic

мама в курсе?

15:31 6 декабря

L Osokin

отжег...)

15:25 6 декабря

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