Глушаков – о голе "Рубину": "Как всегда ударил по воробьям"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в ироничной манере прокомментировал гол в ворота "Рубина" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Мяч, забитый хавбеком на 74-й минуте встречи, принес красно-белым победу над казанцами.