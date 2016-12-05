Формально арбитр прав, удалив Промеса

На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков наказал нападающего красно-белых Квинси Промеса желтой карточкой за фол против полузащитника казанцев Янна М`Вила. Для спартаковского нападающего она стала второй, и он покинул поле.

Формально у судьи были основания применить к нападающему красно-белых дисциплинарную санкцию. Однако обращает на себя внимание непоследовательность Вилкова, который при счете 1:1 за серьезное нарушение правил со стороны Глушакова не вынес ему ни красную, ни даже желтую карточку. Позднее Глушаков забил гол. (Александр БОБРОВ)