Формально арбитр прав, удалив Промеса

На 76-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" арбитр Михаил Вилков наказал нападающего красно-белых Квинси Промеса желтой карточкой за фол против полузащитника казанцев Янна М`Вила. Для спартаковского нападающего она стала второй, и он покинул поле.
Формально у судьи были основания применить к нападающему красно-белых дисциплинарную санкцию. Однако обращает на себя внимание непоследовательность Вилкова, который при счете 1:1 за серьезное нарушение правил со стороны Глушакова не вынес ему ни красную, ни даже желтую карточку. Позднее Глушаков забил гол. (Александр БОБРОВ)
SSergey
Смешно, Набиуллин чуть Зобнина не покалечил, ему желтую не за что давать, Промес едва задел (если вообще задел) игрока Рубина, тут заслужил вторую.
21:44 5 декабря
funyaka
То есть Набиулин не заслуживал, а тут формально прав, яснопонятно:)
21:37 5 декабря