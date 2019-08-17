«Арсенал» одолел «Бернли» во втором туре чемпионата Англии
«Арсенал» одолел «Бернли» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Лондонцы победили со счетом 2:1.
Победный гол «канониров» на счету Пьера-Эмерика Обамеянга, который отличился в середине второго тайма.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 13 (1:0). Барнс, 43 (1:1). Обамеянг, 64 (2:1).
«Арсенал»: Лено, Монреаль, Папастатопулос, Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 83), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок, Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 46).
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд (Родригес, 61), Гвюдмундссон (Леннон, 72), Барнс, Макнейл.
Предупреждения: Обамеянг, 38. Папастатопулос, 90+1. Барнс, 90+5.
Судья: Дин (Англия).
17 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/