«Арсенал» одолел «Бернли» во втором туре чемпионата Англии

«Арсенал» одолел «Бернли» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Лондонцы победили со счетом 2:1.

Победный гол «канониров» на счету Пьера-Эмерика Обамеянга, который отличился в середине второго тайма.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Арсенал» — «Бернли» — 2:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 13 (1:0). Барнс, 43 (1:1). Обамеянг, 64 (2:1).

«Арсенал»: Лено, Монреаль, Папастатопулос, Давид Луиз, Себальос (Торрейра, 83), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Уиллок, Ляказетт (Колашинац, 71), Обамеянг, Нелсон (Пепе, 46).

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Вуд (Родригес, 61), Гвюдмундссон (Леннон, 72), Барнс, Макнейл.

Предупреждения: Обамеянг, 38. Папастатопулос, 90+1. Барнс, 90+5.

Судья: Дин (Англия).

17 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс».