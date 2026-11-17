Крейг Беллами: «Мы все будем скучать по Роналду»

Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами выступил в защиту экс-нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, призвав португальских болельщиков сосредоточиться на достижениях форварда, а не на обстоятельствах его ухода из национальной команды.

Уэльс встретится с Португалией без Роналду в заключительном матче группы 4 дивизиона А Лиги наций 17 ноября. 41-летний форвард завершил международную карьеру в начале этого месяца, у него 234 матча и 146 голов за сборную.

«Вы все критиковали его за то, что он играет, а как только он ушел на пенсию, вдруг все пошло кувырком! Он один из лучших, когда-либо игравших в эту игру. Мы все будем скучать по нему. Просто будьте благодарны, что вам довелось увидеть невероятный талант, который вы могли называть своим — и это я говорю португальцам. Он оставил след в футболе, который будет жить вечно. Я чувствую, что пришло время прекратить разговоры. Просто поздравьте его», — цитирует валлийского специалиста ESPN.

Португалия (12 очков после 5 игр) занимает 1-е место в таблице группы 4 дивизиона А Лиги наций. Уэльс (3 очка) идет на последнем, 4-м месте.