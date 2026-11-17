Робертсон после 0:4 от Швейцарии: «У нас нет времени, мы должны прибавить»

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от сборной Швейцарии (0:4) в гостевом матче 6-го тура групповой стадии Лиги наций.

«В первом тайме, я думал, мы в игре, мы пропустили глупый гол, но я думал, у нас были шансы и к перерыву могло быть 2:1. Когда ты к 50-й минуте проигрываешь 0:3, такого не может случиться в международном футболе. Для нас это очень тяжелая ночь. Я не думаю, что в международном футболе у вас есть время, вы должны делать это здесь и сейчас.

Эти болельщики, которые ездят за нами повсюду, дадут ли они нам время? Нет. Дадут ли его люди на «Хэмпден Парк»? Нет. Дадут ли его люди за пределами «Хэмпден», которые будут критиковать, и по праву? Нет. У нас нет времени, у игроков нет времени, мы должны прибавить. Теперь у нас длинный перерыв до марта, и это не очень хорошо, и его будет трудно проглотить», — цитирует 32-летнего футболиста BBC.

Сборная Шотландии (7 очков после 6 игр) финишировала на 3-м месте в таблице группы 1 и осталась в дивизионе B Лиги наций.