Поражение от Германии стало крупнейшим в истории Нидерландов в официальных матчах

Сборная Нидерландов потерпела крупнейшее поражение в официальных матчах в своей истории, уступив Германии со счетом 0:5 в заключительном, шестом туре группового турнира Лиги наций.

Как сообщает статистический аккаунт Stats Foot в соцсети X, нидерландцы впервые проиграли с разницей в пять мячей в официальном матче. Последний раз команда уступала с разницей в пять и более голов 21 октября 1959 года, когда проиграла сборной ФРГ со счетом 0:7. Однако та встреча носила товарищеский характер.

Германия завершила групповой этап на первом месте в группе А-2 с 11 очками. Нидерланды и Греция также набрали по 11 баллов, но оранжевые заняли вторую строчку благодаря дополнительным показателям.