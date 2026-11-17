Словения победила Северную Македонию в матче Лиги наций, Швейцария разгромила Шотландию

Сборная Словении победила сборную Северной Македонии в домашнем матче 6-го тура группового турнира Лиги наций — 3:0.

Забитыми голами в составе победителей отметились нападающий Даниел Штурм (дубль) и защитник Давид Зец. Форвард Жан Випотник сделал 2 результативные передачи.

Сборная Словении (11 очков после 6 матчей) заняла 2-е место в таблице группы 1 дивизиона B Лиги наций и сыграет в стыковых матчах за право выйти в дивизион А. Северная Македония (0 очков) финишировала на последнем месте.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

16 ноября, 22:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

В другом матче Швейцария на своем поле победила Шотландию — 4:0.

Забили нападающий Уинсли Ботели, полузащитник Эльвин Санчес и форвард Зеки Амдуни. Полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон отметился автоголом.

Сборная Швейцарии с 16 очками после 6 игр возглавила группу 1 дивизиона B и вышла в дивизион A. Сборная Шотландии (7 очков после 6 игр) финишировала на 3-м месте и осталась в дивизионе B.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.

16 ноября, 22:45. Berit Sitterstadion (Санкт-Галлен)

Сборная Гибралтара сыграла вничью со сборной Мальты в домашнем матче дивизиона D Лиги наций — 1:1.

На 19-й минуте забил защитник гостей Курт Шоу, на 81-й минуте отличился нападающий хозяев Карлос Ричардс.

Мальта (8 очков после 4 игр) заняла 1-е место в группе 1 дивизиона D, Гибралтар (3 очка после 4 встреч) финишировал на 3-м месте. Обе команды вышли в дивизион C.