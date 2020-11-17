Черчесов остался без 12 игроков. Кто сыграет с Сербией?

Число потерь выросло, но угадать состав сборной России легче не стало

Нынешняя аномальная футбольная осень уже приучила к потерям. Сейчас они воспринимаются даже спокойнее. Выбыли еще четверо за последние три дня? Что ж, окей.

Хотя общие потери уже, конечно, зашкаливают. По различным причинам (травмы, дисквалификации, сомнительные тесты, психологические моменты) сейчас вне сборной: Шунин, Сафонов, Мариу Фернандес, Семенов, Кудряшов, Петров, Смольников, Зобнин, Баринов, Головин, Дзюба, Смолов. Думаю, начнись завтра Евро, человек шесть, если не семь, из перечисленных вышли бы с первых минут.

Но Станиславу Черчесову придется обойтись без них в Сербии в решающем матче Лиги наций, в битве за попадание во вторую корзину на жеребьевке отбора ЧМ-2022. Каким же будет в этом случае состав?

Казалось бы, новые и новые потери сужают выбор, однако на деле он получается труднопредсказуемым. В первую очередь из-за того, что многие сборники играют с приличными перепадами, так что не сомневаться, пожалуй, можно только в четырех кандидатурах — Джикии, Жиркова, Кузяева и Алексея Миранчука. Плюс наверняка убедил тренера Караваев. По остальным же шести позициям возможны варианты.

В воротах не исключал бы замену. Гильерме постоянно даются шансы, но он много пропускает, порой — с грубыми ошибками. Возможно, к радости Дмитрия Губерниева, вышел бы Сафонов, но его подстерег сомнительный тест. Остается вариант с Джанаевым. Вполне, на мой взгляд, реальный.

Дальше многое зависит от схемы. Решит тренерский штаб прибегнуть к привычной 4-2-3-1? Или вновь сыграет в пять защитников, чем удивил в Турции?

Двое из тройки центральных — Семенов и Кудряшов — теперь дисквалифицированы. Да и эффекта неожиданности уже не будет, а России в Белграде нужна победа. Потому, представляется, больше шансов, что сборная вернется к хорошо изученному варианту.

В этом случае справа, скорее всего, увидим Караваева, в центре — Евгеньева или Дивеева (кто в лучшем состоянии на тренировках) в паре с Джикией, слева фактически безальтернативен двужильный ветеран Жирков, для которого матч в Сербии должен стать сотым. Разве что туда перевести Караваева, а справа использовать Живоглядова. Есть также опция с универсальным Кузяевым, с перемещением Жиркова вперед.

Впрочем, Далер наверняка понадобится в опорной зоне, которая осиротела из-за перебора предупреждений у Зобнина. Еще два явных кандидата на эту позицию — Оздоев и Фомин. Зенитовец опытнее, проверен годами, что ценит Черчесов. А после ляпов против Турции должен быть вдвойне мотивированным. Динамовец в прекрасной форме. Его полный матч в Молдавии и появление на замену в Турции как раз вместо Зобнина свидетельствуют, что Черчесов видит в Фомине реальную альтернативу. В Облякове — пока вряд ли.

Из трио атакующих полузащитников нет сомнений в одном — Алексее Миранчуке. На две оставшихся вакансии в большей степени претендуют четверо — Черышев, Ионов, Антон Миранчук и Ерохин. У каждого как очевидные козыри, так и заметные недостатки. Скажем, Черышев с Ионовым провалили матч в Молдавии, а испанец в Стамбуле еще и наошибался, пусть и забил сам. Менее очевидные варианты — с Кучаевым или Лесовым, хотя оба в хорошей форме.

В атаке вновь интрига. Отпахавший в Стамбуле Заболотный? Или отдохнувший Соболев? А может, подвижный Чалов или даже зенитовский вариант с выдвижением вперед Ерохина? Хорошо, что вариантов много. Плохо, что ни один не представляется «железным».