Украина — Северная Ирландия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Украины и Северной Ирландии сыграют в 3-м туре группы B2 Лиги B Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

14 ноября, 22:45. ()

Следить за ключевыми событиями игры Украина — Северная Ирландия можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по подписке.

После двух туров Украина и Северная Ирландия набрали по 4 очка. Украинцы сначала победили Венгрию (1:0), а затем сыграли вничью с Грузией (0:0). Северная Ирландия обыграла Грузию (1:0) и разошлась миром с Венгрией (0:0).

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