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Украина — Северная Ирландия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

Украина — Северная Ирландия: во сколько начало матча Лиги наций

Руслан Минаев

Сборные Украины и Северной Ирландии сыграют в 3-м туре группы B2 Лиги B Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.
14 ноября, 22:45. ()
Северная Ирландия
Украина

Следить за ключевыми событиями игры Украина — Северная Ирландия можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по подписке.

После двух туров Украина и Северная Ирландия набрали по 4 очка. Украинцы сначала победили Венгрию (1:0), а затем сыграли вничью с Грузией (0:0). Северная Ирландия обыграла Грузию (1:0) и разошлась миром с Венгрией (0:0).

Лига наций УЕФА: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости.

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Сборная Северной Ирландии по футболу
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