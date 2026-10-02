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Вирц: «Носить капитанскую повязку в сборной Германии — нечто особенное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Флориан Вирц и Юрген Клопп.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал победу над Сербией (2:0) в матче Лиги наций УЕФА.

«Я очень счастлив! Это было невероятно приятно. Носить капитанскую повязку — нечто особенное. Это заставляет тебя гордиться. В нашей игре было много движения, и мы все очень хотели играть в футбол. Благодаря этому легче проявлять себя», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Вирца.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа и с 4 очками занимает 2-е место в группе 2. Сербия идет последней (0 очков).

В следующем туре Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия встретится в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.

Том Бишоф после гола.У Клоппа первая победа в сборной, Нидерланды и Австрия показали характер, а Норвегию погубили ошибки
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Флориан Вирц
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
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