Гол Алипа не спас Казахстан от поражения в матче с Молдавией в Лиге наций
Казахстан на своем поле уступил Молдавии в матче 3-го тура Лиги наций — 1:2.
Счет в конце первого тайма открыл нападающий гостей Ники Клещенко. На 50-й минуте Петру Попеску удвоил преимущество молдаван.
Единственный гол хозяев на 64-й минуте забил защитник «Зенита» Нуралы Алип.
Казахстан с 1 очком занимает последнее место в 3-й группе Лиги C. Молдавия (4 очка) поднялась на вторую строчку. В следующем матче Казахстан встретится с Фарерскими островами, а Молдавия — со Словакией. Обе игры пройдут 6 октября.
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