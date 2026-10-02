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Казахстан — Молдавия: счет и результат матча Лиги наций 2 октября 2026

Гол Алипа не спас Казахстан от поражения в матче с Молдавией в Лиге наций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Казахстан на своем поле уступил Молдавии в матче 3-го тура Лиги наций — 1:2.

Счет в конце первого тайма открыл нападающий гостей Ники Клещенко. На 50-й минуте Петру Попеску удвоил преимущество молдаван.

Единственный гол хозяев на 64-й минуте забил защитник «Зенита» Нуралы Алип.

Казахстан с 1 очком занимает последнее место в 3-й группе Лиги C. Молдавия (4 очка) поднялась на вторую строчку. В следующем матче Казахстан встретится с Фарерскими островами, а Молдавия — со Словакией. Обе игры пройдут 6 октября.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.
02 октября, 17:00. Астана Арена (Астана)
Казахстан
1:2
Молдавия

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Нуралы Алип
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Молдавии по футболу
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