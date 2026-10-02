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Кипр — Армения: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

Кипр — Армения: во сколько начало матча Лиги наций

Руслан Минаев

Сборные Кипра и Армении сыграют в 3-м туре группы C2 Лиги C Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на стадионе ГСП в Никосии и начнется в 19.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.
02 октября, 19:00. ГСП (Никосия)
Кипр
Армения

Следить за ключевыми событиями игры Кипр — Армения можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа Okko.

Кипр после двух туров набрал 1 очко и занимает 3-е место в группе C2. В первом матче команда уступила Черногории (1:2), а затем сыграла вничью с Латвией (0:0). Армения с 3 очками идет на 2-й строчке: армяне победили Латвию (2:0) и проиграли Черногории (2:3).

Лига наций УЕФА: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости.

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Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
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