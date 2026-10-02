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Франция — Италия: ориентировочные составы на матч Лиги наций 2 октября 2026

Франция — Италия: ориентировочные составы на матч Лиги наций

Руслан Минаев

Сборные Франции и Италии сыграют в матче 3-го тура группы А1 Лиги А Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 1.
02 октября, 21:45. Стад де Франс (Сен-Дени)
Франция
1:1
Италия

Ориентировочный состав сборной Франции

Меньян — Кунде, Упамекано, Лакруа, Трюффер — Шерки, Коне, Рабьо — Олисе, Дембеле, Дуэ.

Сборной Франции не поможет Килиан Мбаппе, получивший травму колена. Также из-за повреждений отсутствуют Ибраима Конате и Уоррен Заир-Эмери. Конате в заявке заменил Лени Йоро, Заир-Эмери — Магнес Аклиуш. Ранее из первоначального состава также выбыл вратарь Робин Риссер.

Ориентировочный состав сборной Италии

Доннарумма — Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Калафьори — Фраттези, Тонали, Барелла — Кин, Пио Эспозито, Камбьяги.

Точно не сыграет Джакомо Распадори. Нападающий получил повреждение после матча с Турцией, прошел медицинское обследование и покинул расположение сборной Италии.

Официальные стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала встречи.

Следить за ключевыми событиями матча Франция — Италия можно будет в матч-центре «СЭ».

Лига наций УЕФА: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости.

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