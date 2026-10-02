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Ван Дейк: «В первой половине Греция переиграла Нидерланды. Это недопустимо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с Грецией (2:2) в матче Лиги наций УЕФА.

«Очевидно, два тайма разительно отличались друг от друга. В первой половине нас переиграли. Это недопустимо. Мы уступали сопернику, особенно в единоборствах. Такого быть не должно», — приводит официальный сайт УЕФА слова ван Дейка.

Греция с 7 очками лидирует во второй группе, а Нидерланды идут на второй строчке — 5 очков.

В следующем туре Греция дома сыграет с Германией, а Нидерланды примут на своем поле Сербию. Обе игры пройдут 4 октября.

Том Бишоф после гола.У Клоппа первая победа в сборной, Нидерланды и Австрия показали характер, а Норвегию погубили ошибки
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Вирджил ван Дейк
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