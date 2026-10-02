Ван Дейк: «В первой половине Греция переиграла Нидерланды. Это недопустимо»

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью с Грецией (2:2) в матче Лиги наций УЕФА.

«Очевидно, два тайма разительно отличались друг от друга. В первой половине нас переиграли. Это недопустимо. Мы уступали сопернику, особенно в единоборствах. Такого быть не должно», — приводит официальный сайт УЕФА слова ван Дейка.

Греция с 7 очками лидирует во второй группе, а Нидерланды идут на второй строчке — 5 очков.

В следующем туре Греция дома сыграет с Германией, а Нидерланды примут на своем поле Сербию. Обе игры пройдут 4 октября.