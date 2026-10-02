Мендеш не исключил возвращения Роналду в сборную Португалии: «Мы здесь, чтобы принять любого игрока»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не исключил возвращения нападающего Криштиану Роналду в национальную команду.

«Разумеется. Он игрок сборной. Сейчас мы больше сосредоточены на том, что тренер требует от нас для матча на «Драгау». Остальное решать не нам. Мы здесь, чтобы принять любого игрока. Мы всегда действовали сообща, я ни разу не чувствовал, что мы не гребем в одну сторону. Иногда было сложнее, иногда проще — это футбол», — приводит A Bola слова Мендеша.

Роналду покинул расположение сборной Португалии после объявления о том, что он не сыграет в 3-м туре Лиги наций против Дании (4:2). До этого нападающий провел на скамейке всю игру с Норвегией (2:1).

2 октября Marca сообщила, что Португальская футбольная федерация не хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в сборной на фоне последних событий, и работает над заключением мира с 41-летним футболистом.

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