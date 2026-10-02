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Португальская футбольная федерация работает над заключением мира с нападающим Криштиану Роналду

Marca: Португальская футбольная федерация работает над заключением мира с Роналду

Алина Савинова

Португальская футбольная федерация (FPF) работает над тем, чтобы «заключить мир» с покинувшим расположение сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По информации источника, FPF не хочет, чтобы отношения с 41-летним футболистом «завершились так резко и печально». Отмечается, что на следующей неделе, при согласии самого игрока, федерация попытается сблизить позиции всех сторон, включая главного тренера. Руководители надеются, что ситуацию удастся урегулировать, отношения снова станут доброжелательными и здоровыми, а Роналду не завершит карьеру в сборной на фоне последних событий.

Криштиану Роналду.Публичные извинения Жезуша или дисквалификация Роналду. Пожар в сборной Португалии продолжается

Роналду уехал из расположения сборной Португалии после объявления о том, что он не сыграет в 3-м туре Лиги наций против Дании (4:2). До этого нападающий провел на скамейке всю игру с Норвегией (2:1). При этом главный тренер португальцев Жорже Жезуш заявлял об отсутствии конфликта с футболистом.

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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