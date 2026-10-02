Венгрия — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций

Сборные Венгрии и Грузии сыграют в 3-м туре группы B2 Лиги B Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

02 октября, 21:45. Пушкаш Арена (Будапешт)

Следить за ключевыми событиями игры Венгрия — Грузия можно в футбольном матч-центре «СЭ». В России прямую трансляцию матча покажет онлайн-платформа Okko.

После двух туров у обеих команд по 1 очку. Венгрия дома проиграла Украине (0:1), а затем на выезде сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0). Грузия уступила Северной Ирландии (0:1) и сыграла вничью с Украиной (0:0).

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