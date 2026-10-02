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Бельгия — Турция: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

Бельгия — Турция: во сколько начало матча Лиги наций

Руслан Минаев

Сборные Бельгии и Турции сыграют в 3-м туре группы А1 Лиги А Лиги наций УЕФА в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на стадионе «Морис Дюфран» в Льеже и начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
02 октября, 21:45. Морис Дюфран (Льеж)
Бельгия
3:0
Турция

Следить за ключевыми событиями матча Бельгия — Турция можно в матч-центре «СЭ». В России прямую трансляцию матча можно посмотреть на онлайн-платформе Okko по подписке.

После двух туров Бельгия набрала 3 очка и занимает 2-е место в группе А1. В первом матче бельгийцы на выезде победили Италию (2:0), а затем дома уступили Франции (0:1). Турция проиграла обе стартовые встречи — Франции (0:1) и Италии (1:4), поэтому с 0 очков идет на 4-й строчке.

Лига наций УЕФА: расписание матчей, результаты игр, турнирные таблицы, статистика сборных и последние новости.

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Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Турции по футболу
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