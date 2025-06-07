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7 июня 2025, 16:46

Роналду: «Я скучаю по трофеям»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал отсутствие трофеев в последние годы.

«Да, я скучаю по трофеям. Однако бывают годы, когда они не выигрываются, это часть футбола, невозможно всегда побеждать. Последний шанс в сезоне будет завтра. Этот матч станет тяжелым, но все может быть», — сказал Роналду на пресс-конференции.

8 июня сборные Португалии и Испании сыграют в финале Лиги наций. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия), начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

После перехода в «Аль-Наср» в 2023 году на счету португальца только победа в Кубке арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

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Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
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