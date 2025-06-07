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Роналду — о финале Лиги наций против Испании: «Нас ждет матч с потрясающей сборной»

Сергей Ярошенко

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций против Испании.

«Команда настроена оптимистично и чувствует себя уверенно. Нас ждет матч с потрясающей сборной, быть может, лучшей в мире, но мы уверены в себе после победного полуфинала. Надеюсь, что сможем проявить себя с лучшей стороны и завоевать трофей. Такова природа финала. Мы спокойны и верим, что у нас все получится», — приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

8 июня сборные Португалии и Испании сыграют в финале Лиги наций. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия), начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале португальцы победили сборную Германии со счетом 2:1.

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Криштиану Роналду
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