«Ванкувер» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел в полуфинал плей-офф МЛС

«Ванкувер» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче 1/4 финала плей-офф МЛС — 2:2, 4:3 пенальти. Игра прошла на стадионе «БЦ Плейс» в Ванкувере.

У хозяев в основное время забили Эммануэль Сабби и Маттиас Лаборда, у «Лос-Анджелеса» — Сон Хын Мин (дубль). С 90+3-й минуты канадская команда играла в меньшинстве после удаления защитника Тристана Блэкмона.

Нападающего «Ванкувера» Томаса Мюллера заменили на 2-й минуте дополнительного времени.

Канадцы вышли в полуфинал плей-офф МЛС, где сыграют с победителем пары «Сан-Диего» — «Миннесота».