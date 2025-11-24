«Интер Майами» разгромил «Цинциннати» и вышел в полуфинал плей-офф МЛС, у Месси гол и три голевые передачи

«Интер Майами» победил «Цинциннати» в матче 1/4 финала плей-офф МЛС — 4:0.

Игра прошла на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте. На его счету еще три результативные передачи.

За «Интер Майами» также забили аргентинские нападающие Матео Сильветти и Тадео Альенде (дубль).

«Интер Майами» вышел в полуфинал плей-офф МЛС, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Нью-Йорк Сити».