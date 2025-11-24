Футбол
24 ноября 2025, 03:07

«Интер Майами» разгромил «Цинциннати» и вышел в полуфинал плей-офф МЛС, у Месси гол и три голевые передачи

Павел Лопатко
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» победил «Цинциннати» в матче 1/4 финала плей-офф МЛС — 4:0.

Игра прошла на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 19-й минуте. На его счету еще три результативные передачи.

За «Интер Майами» также забили аргентинские нападающие Матео Сильветти и Тадео Альенде (дубль).

«Интер Майами» вышел в полуфинал плей-офф МЛС, где сыграет с победителем пары «Филадельфия» — «Нью-Йорк Сити».

Чемпионат США. 1/4 финала.
24 ноября 2025, 01:00. TQL Stadium (Цинциннати)
Цинциннати
0:4
Интер
  • Saiga-спринтер

    Чмоня с номером. Тобе примитивному не дано уразуметь. Не употребляю с 1 ноября 2008.

    24.11.2025

  • Женек10

    спиртяга, если бухать как ты - можно каждый матч в нирване вне времени наблюдать ))) хочешь напишу твой ответ?) дундучок, со времён взятия Бастилии в рот не брал, а со времен октябрьской революции ещё и спиртное перестал

    24.11.2025

  • makhin.andrej

    Если нельзя, но очень хочется, то можно!))

    24.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Обрывок шнурка тренировочной б/у бутсы Гения футбола, на порядок ценнее Дзюбиньо.

    24.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Номерной дурачёк. Был на матчах ЧМ-1994 в США. Бог даст, буду и на Мундиале-2026. Всё для этого делается без промедления.

    24.11.2025

  • ValeraK

    Заболотный :rofl:

    24.11.2025

  • Иванова Кира

    Представила американскую таможню, деда спирта, с кефирным перегаром. — Какая цель вашего визита в США? — Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ! Как там говорил самарский Педорищев. -Ты кто? -Я Спринт! -Уволен накуй!:joy::rofl:

    24.11.2025

  • Иванова Кира

    Каждый считает так, как хочет)) Это знает даже питерский бородавчатый медведь, когда каждый год столетие))

    24.11.2025

  • Женек10

    спиртяга, какая тебе америка? таких как ты туда не пускают

    24.11.2025

  • _Mike N_

    На месте Месси должен был быть Дзюба !:laughing::laughing::laughing:

    24.11.2025

  • Женек10

    1300, не?

    24.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Лионель на это уже ответил - звание чемпиона мира важнее любого золотого мяча.

    24.11.2025

  • Желтый полосатик

    Лео прекрасен! Для начала обыгравшись с Сильветти, забил головой (!) А потом роскошными передачами сделал всю игру, причем при третьем и четвертом голе выводил Альенде один на один разрезающими передачами со своей половины поля. Неслучайно по "гол+пас" Месси, который всю жизнь играл на команду, а не на личную статистику, вне конкуренции)

    24.11.2025

  • echo2011

    Жаль,что не придуман "Золотой мяч" для футболистов старше 35 лет.

    24.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Гений футбола не только творил на поле, но и был организатором всех атакующих действий своей команды. Видеть такую игру на команду и смотреть на игровое мастерство Лионеля - это наслаждения для истинных ценителей футбола, как зрелища для всех болельщиков. Бог даст и, возможно, увижу игру футбольного МессиИ на Мундиале-2026 с трибуны американских стадионов.

    24.11.2025

  • makhin.andrej

    Месси 896+404=1300... Ждем 1400... Переписываем историю...))

    24.11.2025

  • Иванова Кира

    Майами и Месси с выходом в полуфинал и с блестящей результативной игрой на выезде в Цинциннати! 4-0 на выезде это как Факел в Уфе!!:joy::rofl: Аргентинцы в составе Майами зажигают, Альенде и Сильветти показывают, что достойны вызова в сборную Аргентины на чемпионат мира. Счастливая Аргентина, россыпи великолепных и просто хороших футболистов по всему миру, "бедному" тренеру сборной нелёгкая задача выбора))

    24.11.2025

