«Уберите его прямо сейчас». Кампания против клубного чемпионата мира продолжается

ФИФА пока держит удар.

Президент ла лиги Хавьер Тебас яростно выступил против проведения клубного чемпионата мира, который в обновленном формате состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Во время Форума Европейского союза клубов в Брюсселе спортивный чиновник обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с требованием срочно отменить турнир.

Что сказал Тебас

Как отметил в своем заявлении Хавьер, у ФИФА нет денег на проведение клубного ЧМ. Также президент ла лиги выразил опасения, что организацию мероприятия будут вынуждены оплачивать федерации. Он призвал Инфантино сесть за стол переговоров.

«Президент, вы сами знаете, что аудиовизуальные права на показ клубного чемпионата мира проданы не за тот бюджет, о котором вы говорили ранее. Вам прекрасно известно об отсутствии спонсорской поддержки этих соревнований. Уберите его прямо сейчас и давайте сядем за стол переговоров. Мы уже много лет ведем диалог с ФИФА. Я уверен — мы достигнем соглашения!» — цитирует Тебаса Marca.

Хавьер Тебас. Фото Global Look Press

Недовольства

Ранее в связи с обновленным форматом клубного чемпионата мира европейское отделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro Europe) и ла лига подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию.

В своем релизе FIFPro Europe и ла лига указали, что недовольны большим количеством матчей в сезоне, которое может сказаться на состоянии здоровья игроков, а навязывание решений по международному календарю со стороны ФИФА является злоупотреблением полномочиями и нарушает законодательство Евросоюза.

Летом FIFPro также подала в суд на ФИФА. Инициаторами иска стали ассоциации из Англии (PFA) и Франции (UNFP).

«ФИФА не пошла на диалог и продолжила свою программу расширения календаря, несмотря на протесты профсоюзов», — говорилось в заявлении.

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Турнир нужен только Инфантино

ФИФА в последнее время подвергается нападкам со всех сторон. Болельщики нещадно критикуют организацию за новые форматы турниров, футболисты — за перегруженный календарь. Но Инфантино и его команда намерены идти до конца, хотя к реформированному клубному чемпионату мира нет ни малейшего интереса.

К турниру не тянутся ни телевизионные компании, ни спонсоры. Например, у ФИФА были планы продать эксклюзивные права Apple, но «яблочный» бренд отозвал свою заявку, сообщает Calcio e Finanza.

Удивительным является и тот факт, что до старта клубного ЧМ осталось всего восемь месяцев, а риск отмены соревнования по-прежнему есть.