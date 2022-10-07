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Медиалига (МКС)

7 октября, 18:59

Мостовой: «Я назвал Писарева аферистом? И что? Не вкладывал в это негативного смысла»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер команды AMC Fight Nights Александр Мостовой перед матчем 4-го тура медиалиги против «Наших парней» ответил на вопрос о конфликте с бывшим тренером «Химок» Николаем Писаревым.

— Исчерпан ли конфликт с Писаревым. Общались с ним после этого?

— Нет, не общались, мы давно не общаемся. Много раз уже говорил. Конфликт, когда люди друг друга знают по 40 лет. Знаете, сколько конфликтов было за всю жизнь? Думаю, что здесь никто ничего не имеет против.

— Вы назвали его аферистом, но конфликта нет?

— И что? Это запрещенное слово? Это слово, которое употребляют везде и все. Я не вкладывал в это негативного смысла.

— Пожмете ему руку при встрече?

— Не знаю. Если встретимся, посмотрим, — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом во время матча медиалиги c «Эгриси». Позже Писарев нецензурно ответил на вопрос о коллеге.

Александр Мостовой
Николай Писарев
Футбол
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