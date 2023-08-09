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Сегодня, 23:06

Хет-трик Орбана принес «Генту» разгромную победу над «Погонью» в полуфинале квалификации Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гент» на своем поле одержал разгромную победу над польской «Погонью» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 5:0.

Хет-триком отметился форвард бельгийцев Гифт Орбан. Дубль на счету Уго Кейперса.

Ответная игра состоится 17 августа в Польше.

В параллельном матче кипрский АЕК дома сыграл вничью с «Маккаби» Тель-Авив — 1:1. На гол Хонатана Коэна киприоты ответили точным ударом Имада Фараха.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
09 авг, 21:00. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
5:0
Погонь
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
09 авг, 20:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
1:1
Маккаби Тель-Авив

Футбол
ФК Гент
ФК Погонь
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