Хет-трик Орбана принес «Генту» разгромную победу над «Погонью» в полуфинале квалификации Лиги конференций

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«Гент» на своем поле одержал разгромную победу над польской «Погонью» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 5:0.

Хет-триком отметился форвард бельгийцев Гифт Орбан. Дубль на счету Уго Кейперса.

Ответная игра состоится 17 августа в Польше.

В параллельном матче кипрский АЕК дома сыграл вничью с «Маккаби» Тель-Авив — 1:1. На гол Хонатана Коэна киприоты ответили точным ударом Имада Фараха.