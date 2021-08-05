«Сочи» сыграл вничью с «Партизаном» в первом матче Лиги конференций

«Сочи» принимал «Партизан» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Встреча закончился со счетом 1:1.

Первыми отличились сочинцы: во втором тайме Кристиан Нобоа реализовал пенальти, который был назначен после спорного решения судьи.

Но довольно быстро сербы отыгрались усилиями нападающего Рикарду. Матч так и закончился со счетом 1:1.

Ответная игра пройдет 12 августа в Белграде.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Сочи» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (0:0)

Голы: Нобоа, 66 — с пенальти (1:0). Рикарду Гомеш, 73 (1:1).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Ангбан, 81), Барач, Прохин, Родригу, Попов (Заика, 60), Бурмистров (Юсупов, 59), Нобоа, Дуганджич (Барсов, 81).

«Партизан» (Сербия): Попович, Вуячич, Живкович, Урошевич, Саничанин, Натхо (Йоич, 74), Пантич (Холендер, 74), Зджелар, Шчекич, Маркович (Лутовац, 74), Рикарду Гомеш (Милованович, 90).

Предупреждения: Урошевич, 35. Барач, 43. Вуячич, 63. Маркович, 65. Натхо, 67. Прохин, 71.

Судья: Мунтян (Молдавия).

5 августа. Сочи. Стадион «Фишт».