Мареска: «Игроки «Челси» вновь показали, насколько они профессиональны»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Шэмрок Роверс» (5:1) в 6-м туре общего эатпа Лиги конференций и выход в плей-офф с первого места.

«Я очень доволен выступлением и результатами. Такие игры можно запросто недооценить. Игроки вновь показали, насколько серьезно они настроены, насколько профессиональны», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

«Челси» одержал 6 побед в 6 матчах и вышел в плей-офф с первого места.