УЕФА утвердил календарь молодежного чемпионата Европы, в котором примет участие сборная России, информирует сайт организации.

Турнир пройдет в Венгрии и Словении.

Сборная России сыграет в группе С со сборными Исландии (25 марта в Дьере), Франции (28 марта в Сомбатхее) и Дании (31 марта в Сомбатхее).

Все матчи группы А и С пройдут в Венгрии, игры групп В и D — в Словении.

Финальная стадия турнира состоится 31 мая — 6 июня. Финал турнира состоится 6 июня в Любляне.