УЕФА утвердил календарь молодежного чемпионата Европы
11:56
УЕФА утвердил календарь молодежного чемпионата Европы, в котором примет участие сборная России, информирует сайт организации.
Турнир пройдет в Венгрии и Словении.
Сборная России сыграет в группе С со сборными Исландии (25 марта в Дьере), Франции (28 марта в Сомбатхее) и Дании (31 марта в Сомбатхее).
Все матчи группы А и С пройдут в Венгрии, игры групп В и D — в Словении.
Финальная стадия турнира состоится 31 мая — 6 июня. Финал турнира состоится 6 июня в Любляне.
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