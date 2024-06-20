Помните Ваноли? Экс-тренер «Спартака» возглавит бывший клуб Миранчука!

«Венеция» уже объявила об уходе 51-летнего специалиста.

В среду, 20 июня, «Венеция» объявила о расторжении контракта с главным тренером Паоло Ваноли. На сайте итальянского клуба днем появилось прощальное сообщение: «Венеция» сердечно благодарит Паоло Ваноли и весь его тренерский штаб за результаты, достигнутые с командой, — попадание в плей-офф серии B в дебютном сезоне и последовавший спустя год выход в серию A. Это достижение навсегда останется в истории клуба».

Для российских болельщиков эта новость была бы проходной, если бы не имя главного тренера — Ваноли в 2022 году возглавлял «Спартак». Он не оставил значимого следа в истории красно-белых: итальянец принял команду в декабре 2021 года и уже через шесть месяцев покинул Россию. При нем «Спартак» показывал неоднозначные результаты: с одной стороны, команда финишировала на десятом месте в РПЛ-2021/22, с другой — в мае 2022 года красно-белые впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Всего при Ваноли «Спартак» провел 16 матчей, в которых одержал восемь побед и пять раз уступил. Стоит отметить, что в первых пяти матчах РПЛ под руководством итальянца красно-белые набрали всего четыре очка, а это повторение клубного антирекорда. Но Ваноли приходил в команду посреди сезона, и в первой половине чемпионата «Спартак» под руководством Руя Витории выступил крайне неудачно. Поэтому впечатления от работы итальянца у болельщиков красно-белых скорее положительные, ведь он принес им долгожданный трофей — последний на сегодняшний день для клуба.

Ваноли покинул «Спартак» в июне 2022 года. Согласно официальной формулировке клуба, «Паоло принял непростое для себя решение оставить свой пост по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака».

Через полгода после отъезда из России итальянец возглавил «Венецию», которая к тому времени боролась за выживание в серии В. Специалист не только спас ее от вылета, но и вывел в плей-офф за повышение в классе, где она уступила в первом раунде «Кальяри».

Спустя сезон «Венеция» финишировала третьей в серии В и вновь получила право на борьбу за высшую лигу через плей-офф. На этот раз команда из туристической столицы успешно прошла все стадии стыковых матчей — победа над «Кремонезе» в финале позволила «Венеции» вернуться в серию А спустя два года после вылета.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Однако Ваноли не остался в команде — в среду клуб объявил об уходе итальянца. Как сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, итальянского тренера переманил к себе «Торино», который ранее расстался с Иваном Юричем. «Венеция» не хотела прощаться со специалистом, однако туринский клуб пообещал ей выплатить солидную компенсацию. Официально объявление о назначении Ваноли должно состояться в ближайшие дни.

Добавим, что в сезоне-2022/23 в «Торино» играл российский полузащитник Алексей Миранчук. В минувшем чемпионате «быки» заняли девятое место в серии А.