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Помните Ваноли? Экс-тренер «Спартака» возглавит бывший клуб Миранчука!

Ваноли может возглавить «Торино»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Венеция» уже объявила об уходе 51-летнего специалиста.

В среду, 20 июня, «Венеция» объявила о расторжении контракта с главным тренером Паоло Ваноли. На сайте итальянского клуба днем появилось прощальное сообщение: «Венеция» сердечно благодарит Паоло Ваноли и весь его тренерский штаб за результаты, достигнутые с командой, — попадание в плей-офф серии B в дебютном сезоне и последовавший спустя год выход в серию A. Это достижение навсегда останется в истории клуба».

Для российских болельщиков эта новость была бы проходной, если бы не имя главного тренера — Ваноли в 2022 году возглавлял «Спартак». Он не оставил значимого следа в истории красно-белых: итальянец принял команду в декабре 2021 года и уже через шесть месяцев покинул Россию. При нем «Спартак» показывал неоднозначные результаты: с одной стороны, команда финишировала на десятом месте в РПЛ-2021/22, с другой — в мае 2022 года красно-белые впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Всего при Ваноли «Спартак» провел 16 матчей, в которых одержал восемь побед и пять раз уступил. Стоит отметить, что в первых пяти матчах РПЛ под руководством итальянца красно-белые набрали всего четыре очка, а это повторение клубного антирекорда. Но Ваноли приходил в команду посреди сезона, и в первой половине чемпионата «Спартак» под руководством Руя Витории выступил крайне неудачно. Поэтому впечатления от работы итальянца у болельщиков красно-белых скорее положительные, ведь он принес им долгожданный трофей — последний на сегодняшний день для клуба.

Ваноли покинул «Спартак» в июне 2022 года. Согласно официальной формулировке клуба, «Паоло принял непростое для себя решение оставить свой пост по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака».

 
Паоло Ваноли, Массимо Каррера. Ваноли в шаге от «Торино», будущее Карреры туманно. Что ждет экс-тренеров «Спартака»

Через полгода после отъезда из России итальянец возглавил «Венецию», которая к тому времени боролась за выживание в серии В. Специалист не только спас ее от вылета, но и вывел в плей-офф за повышение в классе, где она уступила в первом раунде «Кальяри».

Спустя сезон «Венеция» финишировала третьей в серии В и вновь получила право на борьбу за высшую лигу через плей-офф. На этот раз команда из туристической столицы успешно прошла все стадии стыковых матчей — победа над «Кремонезе» в финале позволила «Венеции» вернуться в серию А спустя два года после вылета.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Однако Ваноли не остался в команде — в среду клуб объявил об уходе итальянца. Как сообщал инсайдер Джанлука Ди Марцио, итальянского тренера переманил к себе «Торино», который ранее расстался с Иваном Юричем. «Венеция» не хотела прощаться со специалистом, однако туринский клуб пообещал ей выплатить солидную компенсацию. Официально объявление о назначении Ваноли должно состояться в ближайшие дни.

Добавим, что в сезоне-2022/23 в «Торино» играл российский полузащитник Алексей Миранчук. В минувшем чемпионате «быки» заняли девятое место в серии А.

ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Паоло Ваноли
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
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Ювентус – Монца
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Милан – Салернитана
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26.05 19:00
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Наполи – Лечче
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