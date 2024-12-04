Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:45

Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме — «Рома» допустила в ней сразу две ошибки

Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Довбик.
Фото Global Look Press
Нападающий превратился в «Добвика».

2 декабря «Рома» в 14-м туре серии А встречалась с «Аталантой». Бергамаски забили два мяча во втором тайме и увезли из Рима победу (2:0). Самой курьезной деталью матча стала форма украинского нападающего «волков» Артема Довбика — ему неправильно написали фамилию.

Под какой фамилией играл форвард

На форме украинца было написано «Dobvik» — то есть «Добвик». На латинице фамилия форварда пишется как «Dovbyk», так что экипировщики допустили сразу две ошибки — поменяли местами буквы v и d, а также написали i вместо y.

Александр Головин (справа) после того, как ему не&nbsp;пожал руку Анатолий Трубин. Украинец Трубин отказался пожать руку Головину перед матчем Лиги чемпионов. Александр ответил голевым пасом

В соцсетях многие посмеялись над экипировкой футболиста, а также удивились подобной ошибке, ведь до этого форвард играл в правильной амуниции.

qmark17bg: «На самом деле, видеть «DOBVIK» вместо «DOVBYK» — это все равно что заказать карбонару, а получить пасту с кетчупом — там просто нет этого! Небольшой совет для маркетингового отдела «Ромы»: есть такая штука, как «копировать и вставить», она отлично помогает избежать этих маленьких казусов!»

Как Довбик выступает в этом сезоне

Игра против «Аталанты» точно не лучшее выступление украинца в этом сезоне. Он вышел в основе, но не отметился результативными действиями, а на 63-й минуте его заменил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Для Довбика это был уже пятый подряд матч во всех турнирах без голов — всего в текущем сезоне украинец отличился шесть раз: четыре мяча оформил в серии А, еще два — в Лиге Европы.

При этом в прошлой кампании он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами и даже попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч». В голосовании украинец разделил последнее место с Матсом Хуммельсом, который тоже выступает за «Рому».

Фото AFP

В «Роме» с начала сезона работает уже третий тренер

Вся «Рома» проводит не лучший сезон — с его начала в команде работает уже третий тренер. Сейчас это Клаудио Раньери, возобновивший карьеру ради римлян. В сентябре из команды со скандалом выгнали Даниэле Де Росси — как оказалось, его сплавила генеральный директор Лина Соулуку, которую не устраивали некоторые решение легенды «волков». После проведения внутреннего расследования Соулуку выгнали следом. После итальянца римлянами руководил Иван Юрич, но он продержался лишь 12 матчей.

Беспорядок в руководстве сказался на результатах — в чемпионате Италии «Рома» идет 15-й, набрав 13 очков в 14 турах, от зоны вылета ее отделяет лишь два балла. В Лиге Европы команда находится на 21-й строчке с шестью очками. Игра с «Аталантой» стала уже шестой без побед во всех турнирах.

ФК Рома
Читайте также
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Аталанта 14 10 1 3 36-16 31
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 14 6 8 0 22-8 26
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 14 3 4 7 14-20 13
16
 Лечче 14 3 4 7 7-22 13
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
18
 Комо 14 2 5 7 14-26 11
19
 Монца 14 1 7 6 12-17 10
20
 Венеция 14 2 2 10 11-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.12 20:30
Интер – Парма
 - : -
6.12 22:45
Аталанта – Милан
 - : -
7.12 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
7.12 20:00
Ювентус – Болонья
 - : -
7.12 22:45
Рома – Лечче
 - : -
8.12 14:30
Фиорентина – Кальяри
 - : -
8.12 17:00
Верона – Эмполи
 - : -
8.12 20:00
Венеция – Комо
 - : -
8.12 22:45
Наполи – Лацио
 - : -
9.12 22:45
Монца – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 13 1 4
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 6 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости