Нападающий превратился в «Добвика».

2 декабря «Рома» в 14-м туре серии А встречалась с «Аталантой». Бергамаски забили два мяча во втором тайме и увезли из Рима победу (2:0). Самой курьезной деталью матча стала форма украинского нападающего «волков» Артема Довбика — ему неправильно написали фамилию.

Под какой фамилией играл форвард

На форме украинца было написано «Dobvik» — то есть «Добвик». На латинице фамилия форварда пишется как «Dovbyk», так что экипировщики допустили сразу две ошибки — поменяли местами буквы v и d, а также написали i вместо y.

В соцсетях многие посмеялись над экипировкой футболиста, а также удивились подобной ошибке, ведь до этого форвард играл в правильной амуниции.

qmark17bg: «На самом деле, видеть «DOBVIK» вместо «DOVBYK» — это все равно что заказать карбонару, а получить пасту с кетчупом — там просто нет этого! Небольшой совет для маркетингового отдела «Ромы»: есть такая штука, как «копировать и вставить», она отлично помогает избежать этих маленьких казусов!»

Как Довбик выступает в этом сезоне

Игра против «Аталанты» точно не лучшее выступление украинца в этом сезоне. Он вышел в основе, но не отметился результативными действиями, а на 63-й минуте его заменил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. Для Довбика это был уже пятый подряд матч во всех турнирах без голов — всего в текущем сезоне украинец отличился шесть раз: четыре мяча оформил в серии А, еще два — в Лиге Европы.

При этом в прошлой кампании он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24 голами и даже попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч». В голосовании украинец разделил последнее место с Матсом Хуммельсом, который тоже выступает за «Рому».

Фото AFP

В «Роме» с начала сезона работает уже третий тренер

Вся «Рома» проводит не лучший сезон — с его начала в команде работает уже третий тренер. Сейчас это Клаудио Раньери, возобновивший карьеру ради римлян. В сентябре из команды со скандалом выгнали Даниэле Де Росси — как оказалось, его сплавила генеральный директор Лина Соулуку, которую не устраивали некоторые решение легенды «волков». После проведения внутреннего расследования Соулуку выгнали следом. После итальянца римлянами руководил Иван Юрич, но он продержался лишь 12 матчей.

Беспорядок в руководстве сказался на результатах — в чемпионате Италии «Рома» идет 15-й, набрав 13 очков в 14 турах, от зоны вылета ее отделяет лишь два балла. В Лиге Европы команда находится на 21-й строчке с шестью очками. Игра с «Аталантой» стала уже шестой без побед во всех турнирах.