К чему приведут торги Хвичи и «Наполи» из-за нового контракта?
После 13 туров «Наполи» — лидер серии А. А звание лучшего бомбардира команды Антонио Конте делят Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку — у обоих по 5 голов.
«Рому» неаполитанцы обыграли со скрипом, а пробей Довбик головой чуть ниже перекладины, римляне могли вернуться домой с ценнейшей в психологическом плане ничьей 1:1. Но гол Лукаку остался единственным (и победным!). Хвича тоже мог забить в начале встречи, но затем постепенно сник и был заменен на 67-й минуте. Его уход с поля получился довольно истеричным: грузин в целом выплескивает в последнее время многовато отрицательных эмоций, что все чаще замечают местные журналисты.
Агенты Хвичи просят 8 миллионов евро, «Наполи» дает шесть. С отступными тоже нет компромисса
Антонио Конте после матча попробовал заретушировать очередной всплеск Хвичи дежурными словами: мол, Квара просто устал после матчей за сборную, потому его решили поберечь. Может, и так, конечно, только вот итальянские медиа из недели в неделю возвращаются к вопросу о жгучей теме продления контракта Хвичи с «Наполи» на улучшенных условиях. И чем больше об этом пишут на фоне переговорного процесса между окружением игрока и клубом, тем больше появляется сомнений в том, что диалог складывается конструктивно.
В чем суть? У Кварахцелии есть действующий контракт с «Наполи» до 2027 года. Сколько в реальности заплатили за Хвичу с учетом агентских и прочих дел, официально неизвестно, но даже если взять, скажем, мелькавшие цифры 10 миллионов евро, то это в любом случае большой успех неаполитанцев. Даже не большой, а исторический, учитывая, что в чемпионской сезоне игрока с зарплатой 1,8 миллиона евро (по данным La Gazzetta dello Sport) признали лучшим во всей серии А. «Наполи» за такую сделку можно только поаплодировать, а вот Хвиче и особенно его активному окружению точно сейчас не до восторгов: идет уже третий сезон Квары в Италии, а зарплата остается прежней — космической для простого смертного, но маленькой для его нынешнего статуса.
Отсюда и непрекращающиеся уже второй год разговоры о том, что окружение грузина откровенно недовольно ситуацией. И если в прошлом сезоне, когда «Наполи» провалился с треском, а сам Квара играл с серьезными перепадами, история с продлением и, главное, улучшением контракта еще как-то могла оставаться в патовой позиции, то сегодня это уже невозможно. «Наполи» вновь на вершине и борется за скудетто, а Хвича — один из лучших бомбардиров команды. Еще летом некоторые европейские топ-клубы выходили на агента игрока и предлагали зарплату в разы больше, чем в Неаполе. Что уж там говорить про день сегодняшний!
Назначение Антонио Конте и его ультиматум президенту Аурелио Де Лаурентису по сохранению Квары в команде сработали на короткой дистанции, но тянуть до бесконечности не получится. Те же «ПСЖ» и «Барселона» никуда не делись, а окружение Квары явно не отпустило ситуацию, так что она грозит накалиться до предела, и стороны перейдут к конфронтации. А это худший сценарий, который всем навредит.
В чем же проблема? Вот какую версию дает La Gazzetta dello Sport. Представители Квары якобы настаивают на зарплате 8 миллионов евро (с учетом бонусов) и согласны продлить при этом контракт до 2029 года. «Наполи» готов пролонгировать соглашение на тот же срок, но с окладом не более 6 миллионов евро за сезон (с возможностью увеличения в последующих сезонах). Наверное, стороны могли бы и прийти в итоге к компромиссу по деньгам, но есть еще более принципиальный момент. Окружение игрока, о чем пишут и говорят и другие итальянские СМИ, настаивает, чтобы сумма отступных по новому контракту не превышала 80 миллионов евро. А Де Лаурентис хочет, чтобы были прописаны 120 миллионов евро либо же сумма отступных не указывалась вовсе.
И Хвиче, и клубу важно не повторить историю Осимхена
То, что до компромисса далеко, подтверждает свежее высказывание спортивного директора «Наполи» Джованни Манны, который дал понять: клуб, бесспорно, признает заслуги Квары в Неаполе и готов улучшить условия контракта. Но в то же время Манна подчеркнул: «Мы переговорили с представителями игрока, но у нас нет спешки, на нас ничто не давит. Если их не устраивают наши условия, мы продлим контракт в течение сезона. Если нет, то вернемся к этой теме в июне».
В переводе с языка функционера, который высказывает точку зрения клуба и Антонио Конте, это означает следующее. «Наполи», ведущий борьбу за скудетто с возвращением в Лигу чемпионов, не желает уступать в переговорах и подчеркивает, что клуб важнее любого отдельно взятого футболиста. В глазах болельщиков «Наполи» это, возможно, звучит гордо, однако есть пример Осимхена, который показывает, чем все может обернуться.
Дело в том, что сначала — на фоне скудетто — «Наполи» поднял зарплату этому игроку до безумных по меркам итальянского рынка 8-9 миллионов евро, а заодно обозначил очень высокие отступные — 120 миллионов. В результате покупателей, готовых осилить такую сумму, не нашлось, и Осимхена прямо перед трансферным дедлайном пришлось отправлять в аренду в Турцию: Антонио Конте категорически отказался с ним работать. Вместо нигерийца тренер попросил привезти Лукаку, то есть показал, что у него есть достойная замена.
Кстати говоря, Квару вчера на 67-й минуте заменил пришедший летом при Конте Давид Нерес, игравший ранее за «Бенфику». Тренер «Наполи» уже не раз давал понять, что 27-летний бразилец готов занять место и в стартовом составе «Наполи», если у Хвичи что-то пойдет не так. Что в итоге из этого получится, вопрос второй, но главное, что клуб поступками тренера показывает: незаменимых нет.
В то же время случай с Осимхеном демонстрирует стороне Кварацхелии и уязвимость самого клуба: неподъемные отступные за нигерийца на фоне его огромной зарплаты едва не привели к громкому провалу. Представьте себе игрока с зарплатой 8-9 миллионов евро вне заявки (а речь у Конте шла именно об этом)! При этом сегодня Осимхен играет в Турции всего лишь на правах аренды, а в следующем году придется снова работать над его продажей.
Вот и получается, что на фоне борьбы «Наполи» за чемпионство ситуация с Хвичей — абсолютно ненужный раздражитель на общем благоприятном фоне. Понятно, что жесткий Конте и принципиальный Де Лаурентис могут посоревноваться между собой в неуступчивости по любому вопросу, но и у стороны футболиста есть свои аргументы. Худой мир лучше доброй ссоры, и чем быстрее стороны придут к итоговому компромиссу, тем лучше будет всем.
В моем скромном понимании оптимальным решением для обеих сторон стала бы продажа Квары летом 2025 года в один из топ-клубов Европы, каковым сам «Наполи» не является и являться по объективным причинам не будет. Неаполитанцы получат в таком случае солидные деньги, которые смогут вложить в покупку новых игроков вместо футболиста, которому надо платить огромную зарплату на фоне того, что он все равно будет смотреть на сторону. Ну а сам Хвича, уже навеки став героем Неаполя, получит возможность оказаться там, где будут шансы бороться за титулы не только внутри одной страны, но и на европейской арене.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|9
|2
|2
|20-9
|29
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|15-16
|18
|
9
|Удинезе
|13
|5
|2
|6
|16-19
|17
|
10
|Эмполи
|13
|3
|7
|3
|10-11
|16
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
13
|Лечче
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|
14
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
15
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
16
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
17
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
18
|Комо
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
19
|Монца
|13
|1
|6
|6
|11-16
|9
|
20
|Венеция
|13
|2
|2
|9
|11-22
|8
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|- : -
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|- : -
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|- : -
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|- : -
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|8
|1
|2