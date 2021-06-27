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Арнаутович согласовал контракт с «Болоньей»

18:25
Марко Арнаутович. Фото Reuters
Марко Арнаутович. Фото Reuters
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Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович близок к возвращению в серию А. 32-летний австриец уже договорился о контракте с «Болоньей», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Теперь Арнаутович ждет расторжения своего контракта с клубом «Шанхай СИПГ». Трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года. Стороны ведут переговоры о разрыве контракта.

Марко Арнаутович провел в Италии сезон-2009/2010, выступая за «Интер». Впрочем, австрийскому нападающему удалось провести за «нерадзурри» в год их «требла» только три матча.

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