«Ювентус» отправил на карантин 121 человек из-за коронавируса у Ругани
21:55
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что 121 человек, которые контактировали с защитником туринцев Даниеле Ругани, в настоящее время находятся под карантином. 12 марта стало известно, что у 25-летнего итальянца диагностировали коронавирус.
В список из 121 человек входят футболисты, сотрудники клуба «Ювентус», менеджеры и другие. Все они будут находиться под наблюдением врачей клуба в соответствии с требованиями властей Италии по ограничению распространения коронавируса.
COVID-19, un aggiornamento— JuventusFC (@juventusfc) March 12, 2020
?? https://t.co/smXPHwzxte pic.twitter.com/oxigdn80S4
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020