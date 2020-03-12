«Ювентус» отправил на карантин 121 человек из-за коронавируса у Ругани

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что 121 человек, которые контактировали с защитником туринцев Даниеле Ругани, в настоящее время находятся под карантином. 12 марта стало известно, что у 25-летнего итальянца диагностировали коронавирус.

В список из 121 человек входят футболисты, сотрудники клуба «Ювентус», менеджеры и другие. Все они будут находиться под наблюдением врачей клуба в соответствии с требованиями властей Италии по ограничению распространения коронавируса.