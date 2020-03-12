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У защитника «Ювентуса» Ругани обнаружен коронавирус

01:10
Даниеле Ругани. Фото AFP
Даниеле Ругани. Фото AFP
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Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что защитник туринцев Даниеле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. При этом отмечается, что в настоящее время у 25-летнего итальянца не наблюдается никаких симптомов заболевания.

«Футбольный клуб «Ювентус» на данный момент активизировал все необходимые процедуры карантина, требуемые законом, включая перепись тех, кто имел контакт с заболевшим», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Ругани провел 7 матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.

Зимой сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

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