У защитника «Ювентуса» Ругани обнаружен коронавирус

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что защитник туринцев Даниеле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. При этом отмечается, что в настоящее время у 25-летнего итальянца не наблюдается никаких симптомов заболевания.

«Футбольный клуб «Ювентус» на данный момент активизировал все необходимые процедуры карантина, требуемые законом, включая перепись тех, кто имел контакт с заболевшим», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Ругани провел 7 матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.

Зимой сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».