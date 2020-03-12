У защитника «Ювентуса» Ругани обнаружен коронавирус
01:10
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что защитник туринцев Даниеле Ругани сдал положительный тест на коронавирус. При этом отмечается, что в настоящее время у 25-летнего итальянца не наблюдается никаких симптомов заболевания.
«Футбольный клуб «Ювентус» на данный момент активизировал все необходимые процедуры карантина, требуемые законом, включая перепись тех, кто имел контакт с заболевшим», — написано в сообщении клуба.
В текущем сезоне Ругани провел 7 матчей за «Ювентус» и не отметился результативными действиями.
Зимой сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
Comunicazione urgente, calciatore positivo al COVID-19https://t.co/F8GPmlOBaU pic.twitter.com/dk4hJQ20EB— JuventusFC (@juventusfc) March 11, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020