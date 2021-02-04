«Ювентус» хочет продлить контракт с 35-летним Роналду до 2023 года

«Ювентус» готов предложить новый контракт нападающему Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

По данным источника, руководство туринского клуба довольно результатами португальца и считает, что он заслужил новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Сам футболист хочет продолжить выступать за итальянский клуб.

Ранее нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». В туринский клуб Роналду перешел летом 2018 года за 112 миллионов евро. Стороны подписали четырехлетний контракт. 35-летний португалец в этом сезоне провел 16 матчей в серии A, забив 15 голов и сделав 3 результативные передачи. Нынешний контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.