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Кьеллини рассказал, что жалеет о своем отказе «Арсеналу»

13:17
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Арсенал» в 2001 году.

«Оглядываясь назад я понимаю, что был дураком, отклонив предложение «Арсенала». Мне было 16 лет, играл в серии C, получил крупное предложение. Я не чувствовал, что готов к переезду в Англию. Если бы я принял его, то все выглядело бы так, словно я предаю родной «Ливорно», — цитирует Goal Кьеллини.

Кьеллини — воспитанник «Ливорно». В 2004 году он перешел в «Фиорентину» за 6,5 миллиона евро, а в 2005 году отправился в «Ювентус» за 7,7 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/i-was-a-fool-to-turn-down-arsenal-juventus-star-chiellini/9rqo9tobteah1wv0zm3whgqwf

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