Кьеллини рассказал, что жалеет о своем отказе «Арсеналу»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Арсенал» в 2001 году.

«Оглядываясь назад я понимаю, что был дураком, отклонив предложение «Арсенала». Мне было 16 лет, играл в серии C, получил крупное предложение. Я не чувствовал, что готов к переезду в Англию. Если бы я принял его, то все выглядело бы так, словно я предаю родной «Ливорно», — цитирует Goal Кьеллини.

Кьеллини — воспитанник «Ливорно». В 2004 году он перешел в «Фиорентину» за 6,5 миллиона евро, а в 2005 году отправился в «Ювентус» за 7,7 миллиона евро.