«Болонья» вдевятером не удержала победу в матче с «Ювентусом»

«Болонья» сыграла вничью в гостях с «Ювентусом» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

При этом в конце встречи два игрока «Болоньи» получили красные карточки. Команда заканчивала матч вдевятером.

В добавленное время «Юве» от поражения спас гол нападающего Душана Влаховича.

«Ювентус» остался на четвертом месте в турнирной таблице серии А, имея в активе 63 очка.

«Болонья» идет на 11-й строчке (38 очков).