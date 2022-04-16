Аллегри об игре с «Болоньей»: «В начале сезона такой матч мы бы проиграли»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1).

«Сумели сравнять счет в матче, в котором ситуация становилась очень сложной. Первый тайм получился слабым, но у нас были хорошие моменты. После 0:1 мы попали в штангу, много били по воротам. Проблема только в том, что мы в последнее время постоянно пропускаем. Надо прибавлять в этом.

Но в начале сезона такой матч мы бы проиграли, так что давайте считать, что стакан наполовину полон», — цитирует тренера Football Italia.

«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Болонья» с 38 очками располагается на 13-й строчке.