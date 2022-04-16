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Аллегри об игре с «Болоньей»: «В начале сезона такой матч мы бы проиграли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:1).

«Сумели сравнять счет в матче, в котором ситуация становилась очень сложной. Первый тайм получился слабым, но у нас были хорошие моменты. После 0:1 мы попали в штангу, много били по воротам. Проблема только в том, что мы в последнее время постоянно пропускаем. Надо прибавлять в этом.

Но в начале сезона такой матч мы бы проиграли, так что давайте считать, что стакан наполовину полон», — цитирует тренера Football Italia.

«Ювентус», набрав 63 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице, «Болонья» с 38 очками располагается на 13-й строчке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
7
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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15.04 20:00
Специя – Интер
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15.04 22:00
Милан – Дженоа
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16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
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Болонья

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