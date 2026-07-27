В FONBET сожалеют о вмешательстве политики в назначение Пирло тренером сборной Италии
В пресс-службе FONBET ответили на запрос «СЭ» на новость о неназначении Андреа Пирло главным тренером национальной команды Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.
«С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого — это служение футболу и любовь к своей стране.
Конечно, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями иностранной прессы и обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола.
В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию, — заявили «СЭ» в пресс-службе компании.
Ранее ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.
27 июля специалист заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.
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3
|Рома
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4
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
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8
|Болонья
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|0-0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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