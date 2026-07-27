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27 июля, 13:39

В FONBET сожалеют о вмешательстве политики в назначение Пирло тренером сборной Италии

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе FONBET ответили на запрос «СЭ» на новость о неназначении Андреа Пирло главным тренером национальной команды Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

«С большим сожалением мы наблюдаем за развернувшейся вокруг карьеры Андреа полемикой, которая ставит под сомнение порядочность и карьеру человека, вся жизнь которого — это служение футболу и любовь к своей стране.

Конечно, мы продолжаем внимательно следить за сообщениями иностранной прессы и обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола.

В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию, — заявили «СЭ» в пресс-службе компании.

Ранее ряд итальянских депутатов высказались против назначения Пирло главным тренером сборной Италии из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

27 июля специалист заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии.

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Андреа Пирло
Сборная Италии по футболу
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Пирло: «Я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии»

Посол РФ в Италии Парамонов заявил, что Пирло стал жертвой «отмены» местного истеблишмента
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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