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«Всегда найдет путь». Twitter «Аталанты» посвятил пост Миранчуку

18:48
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта».
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Twitter «Аталанты» разместил новый пост, который посвящен полузащитнику команды Алексею Миранчуку. Пресс-служба клуба выложила видео гола россиянина, который тот забил в ворота «Болоньи» (5:0).

Для Миранчука это третий гол в серии А и первый с начала марта. В 25-м туре чемпионата 25-летний плеймейкер поразил ворота «Кротоне», тогда бергамаски выиграли со счетом 5:1.

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