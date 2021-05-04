«Всегда найдет путь». Twitter «Аталанты» посвятил пост Миранчуку
18:48
Twitter «Аталанты» разместил новый пост, который посвящен полузащитнику команды Алексею Миранчуку. Пресс-служба клуба выложила видео гола россиянина, который тот забил в ворота «Болоньи» (5:0).
Для Миранчука это третий гол в серии А и первый с начала марта. В 25-м туре чемпионата 25-летний плеймейкер поразил ворота «Кротоне», тогда бергамаски выиграли со счетом 5:1.
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