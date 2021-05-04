Моуринью показал новый чехол для телефона в цветах «Ромы»
18:58
Жозе Моуринью опубликовал фото нового чехла для телефона в цветах «Ромы». 4 мая стало известно, что португалец станет главным тренером итальянской команды в следующем сезоне.
«Мой новый чехол для телефона», - написал Моуринью в Instagram.
Последним местом работы Моуринью был «Тоттенхэм». Ранее он также работал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Интере», «Челси», «Порту» и в других клубах.
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