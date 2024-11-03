«Фиорентина» обыграла «Торино» и одержала пятую победу подряд в серии А

«Фиорентина» на выезде победила «Торино» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико».

Единственный гол забил Мойзе Кин на 41-й минуте.

«Фиорентина» одержала пятую победу подряд и занимает третье место в таблице серии А с 22 очками. «Торино» идет на 10-й строчке с 14 баллами.