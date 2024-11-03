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Сегодня, 16:11

«Аталанта» прервала 9-матчевую беспроигрышную серию «Наполи» в чемпионате Италии

Алина Савинова
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Амир Рахмани и Адемола Лукман.
Фото Global Look Press

«Наполи» уступил «Аталанте» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:3.

Нападающий гостей Адемола Лукман оформил дубль в этой встрече — он отличился на 10-й и 31-й минутах. В обоих эпизодах ему ассистировал Шарль де Кетеларе. Окончательный счет в игре установил Матео Ретеги в добавленное время.

«Наполи» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии — команда не уступала на протяжении 9 матчей после поражения от «Вероны» (0:3) в 1-м туре.

Неаполитанцы с 25 очками лидируют в турнирной таблице серии А. «Аталанта» набрала 22 балла и поднялась на вторую позицию. На счету клуба из Бергамо ни одного поражения в восьми последних играх во всех турнирах.

Италия. Серия А. 11-й тур
03 нояб, 14:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:3
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
Серия А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
3
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
4
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
5
 Фиорентина 10 5 4 1 21-9 19
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 10 4 2 4 15-15 14
11
 Рома 10 3 4 3 10-11 13
12
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
13
 Комо 10 2 3 5 12-21 9
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
16
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
17
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
18
 Венеция 10 2 2 6 10-18 8
19
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
20
 Дженоа 10 1 3 6 7-21 6
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2.11 17:00
Болонья – Лечче
 1 : 0
2.11 20:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 2
2.11 22:45
Монца – Милан
 0 : 1
3.11 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
3.11 17:00
Торино – Фиорентина
 - : -
3.11 20:00
Верона – Рома
 - : -
3.11 22:45
Интер – Венеция
 - : -
4.11 20:30
Эмполи – Комо
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

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