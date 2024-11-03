«Аталанта» прервала 9-матчевую беспроигрышную серию «Наполи» в чемпионате Италии

«Наполи» уступил «Аталанте» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:3.

Нападающий гостей Адемола Лукман оформил дубль в этой встрече — он отличился на 10-й и 31-й минутах. В обоих эпизодах ему ассистировал Шарль де Кетеларе. Окончательный счет в игре установил Матео Ретеги в добавленное время.

«Наполи» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии — команда не уступала на протяжении 9 матчей после поражения от «Вероны» (0:3) в 1-м туре.

Неаполитанцы с 25 очками лидируют в турнирной таблице серии А. «Аталанта» набрала 22 балла и поднялась на вторую позицию. На счету клуба из Бергамо ни одного поражения в восьми последних играх во всех турнирах.