«Рома» проиграла «Вероне» после гола в концовке матча

«Рома» на выезде уступила «Вероне» в матче 11-го тура серии А — 2:3.

У римлян голы забили Матиас Суле и Артем Довбик. У желто-синих отметились Каспер Тенгстедт, Джанджакомо Маньяни и Абду Харруи, который забил победный гол в концовке встречи.

В добавленное время форвард «Вероны» Дайлон Ливраменто получил красную карточку.

«Рома» с 13 очками занимает 11-е место в таблице серии А. «Верона» прервала серию из трех поражений. Команда набрала 12 очков и занимает 12-е место.