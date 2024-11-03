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Сегодня, 21:54

«Рома» проиграла «Вероне» после гола в концовке матча

Руслан Минаев
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«Рома» на выезде уступила «Вероне» в матче 11-го тура серии А — 2:3.

У римлян голы забили Матиас Суле и Артем Довбик. У желто-синих отметились Каспер Тенгстедт, Джанджакомо Маньяни и Абду Харруи, который забил победный гол в концовке встречи.

В добавленное время форвард «Вероны» Дайлон Ливраменто получил красную карточку.

«Рома» с 13 очками занимает 11-е место в таблице серии А. «Верона» прервала серию из трех поражений. Команда набрала 12 очков и занимает 12-е место.

Италия. Серия А. 11-й тур
03 нояб, 20:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
3:2
Рома

Футбол
ФК Верона
ФК Рома
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 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
3
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
4
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
5
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
12
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
13
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14
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15
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