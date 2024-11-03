«Рома» проиграла «Вероне» после гола в концовке матча
«Рома» на выезде уступила «Вероне» в матче 11-го тура серии А — 2:3.
У римлян голы забили Матиас Суле и Артем Довбик. У желто-синих отметились Каспер Тенгстедт, Джанджакомо Маньяни и Абду Харруи, который забил победный гол в концовке встречи.
В добавленное время форвард «Вероны» Дайлон Ливраменто получил красную карточку.
«Рома» с 13 очками занимает 11-е место в таблице серии А. «Верона» прервала серию из трех поражений. Команда набрала 12 очков и занимает 12-е место.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
3
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
4
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
5
|Интер
|10
|6
|3
|1
|24-13
|21
|
6
|Лацио
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
11
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
12
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
13
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|7-9
|11
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Комо
|10
|2
|3
|5
|12-21
|9
|
16
|Парма
|10
|1
|6
|3
|14-16
|9
|
17
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
18
|Венеция
|10
|2
|2
|6
|10-18
|8
|
19
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
|
20
|Дженоа
|10
|1
|3
|6
|7-21
|6
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|2.11
|17:00
|
Болонья – Лечче
|1 : 0
|2.11
|20:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 2
|2.11
|22:45
|
Монца – Милан
|0 : 1
|3.11
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|3.11
|17:00
|
Торино – Фиорентина
|0 : 1
|3.11
|20:00
|
Верона – Рома
|3 : 2
|3.11
|22:45
|
Интер – Венеция
|- : -
|4.11
|20:30
|
Эмполи – Комо
|- : -
|4.11
|20:30
|
Парма – Дженоа
|- : -
|4.11
|22:45
|
Лацио – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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